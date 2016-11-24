фото 1: Лыжные костюмы по акции Лухтамания Новости Fashion Street 24.11.2016

Акция «Лухтамания» в магазинах модной финской одежды Luhta.Finland.Fashion

Отличная возможность обновить свой гардероб. Скидки на зимнюю одежду, обувь и аксессуары для всей семьи от компании Luhta.

Только с с 25 ноября по 4 декабря 2016 в сети магазинов LUHTA.FINLAND.FASHION cкидка до 50% на зимнюю коллекцию одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи! У вас есть прекрасная возможность обновить гардероб с выгодой! Пуховики, куртки, горнолыжные костюмы, свитера, яркие и тёплые аксессуары — Лухта согреет красиво!

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Акция «Лухтамания» будет проходить в магазинах Luhta.Finland.Fashion по адресам:

Скидки на зимнюю коллекцию одежды подлинно финского качества только с с 25 ноября по 4 декабря 2016 в магазинах модной финской одежды Luhta.Finland.Fashion!

По материалам пресс-релиза Luhta

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