Акция «Лухтамания» в магазинах модной финской одежды Luhta.Finland.Fashion Отличная возможность обновить свой гардероб. Скидки на зимнюю одежду, обувь и аксессуары для всей семьи от компании Luhta. Новости Fashion Street

Только с с 25 ноября по 4 декабря 2016 в сети магазинов LUHTA.FINLAND.FASHION cкидка до 50% на зимнюю коллекцию одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи! У вас есть прекрасная возможность обновить гардероб с выгодой! Пуховики, куртки, горнолыжные костюмы, свитера, яркие и тёплые аксессуары — Лухта согреет красиво!

Поддайся Лухтамании!

Акция «Лухтамания» будет проходить в магазинах Luhta.Finland.Fashion по адресам:

ТЦ «МЕГАПОЛИС», проспект Андропова, д. 8;

ТЦ «ГОРОД», шоссе Энтузиастов, д. 12, к. 2;

ТЦ «ГОРОД», Рязанский проспект, 2-2, 2-ой этаж;

ТЦ «РИО», Дмитровское шоссе, д. 163 А;

ТЦ «Л-153», ул. Люблинская, стр. 153, 2-ой этаж;

ТЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, д. 3, 2-ой этаж;

ТЦ «Принц Плаза», Новоясеневский проспект, вл. 1;

ТЦ «Филион», Багратионовский проезд, д. 5.

Скидки на зимнюю коллекцию одежды подлинно финского качества только с с 25 ноября по 4 декабря 2016 в магазинах модной финской одежды Luhta.Finland.Fashion!

По материалам пресс-релиза Luhta