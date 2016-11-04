Ежегодная выставка модного белья, купальников и домашней одежды
На выставке Linegrie Fashion Week представлены около 100 различных брендов. На мероприятии ожидаются конкурсы, шоу, продажа белья по специальным ценам!
Нижнее белье. Вроде бы повседневная, обычная вещь, без которой не может обойтись ни один человек, но согласитесь, его бывает так сложно подобрать. Каждой женщине нужно что-то свое: кому-то хочется «посексуальней», кому-то сложно подобрать размер, кому-то надоели однотипные коллекции сетевых магазинов, и часто после шопинга она возвращается ни с чем, потому что в обычных торговых центрах магазинов белья не больше трех-четырех. А теперь представьте себе, что в одном месте собрались 100 модных брендов нижнего белья, купальников и домашней одежды. А помимо этого вас окружают профессиональные консультанты и специалисты по бра-фиттингу. Захватывает дух, правда?
«Мы очень хотим дать женщинам возможность в расслабляющей обстановке перемерить столько белья, сколько им захочется, и сразу же купить все, что понравилось, — рассказывает директор Lingerie Fashion Week Татьяна Львова. — Процесс покупки белья, в общем-то, довольно утилитарный, мы хотим превратить в процесс социально-культурный. Наша глобальная цель — изменить отношение женщин к самому процессу покупки нижнего белья, поэтому мы постарались сделать его максимально продуманным, приятным и эффективным».
А еще мы никому не дадим устать в процессе подбора новеньких комплектов. Погрузившись в мир Lingerie Fashion Week, каждая посетительница получит массу удовольствия! Как узнать о последних тенденциях в мире нижнего белья? Ответ прост — посетить fashion-показы, где на подиуме продефилируют модели в самых модных комплектах. Как правильно определить свой размер, подобрать правильный комплект, как не ошибиться с выбором? На эти вопросы ответят специалисты бельевой сферы. А вечером будет самое приятное — Lingerie Show! Яркие, незабываемые тематические представления разбудят фантазию и оставят приятное послевкусие.
В рамках мероприятия будут проводиться конкурсы на звание Miss Lingerie Fashion Week в 3 номинациях: Miss Lingerie, Miss Bikini и Miss Pajamas. Каждая посетительница сможет не только покрасоваться на подиуме и почувствовать себя настоящей моделью, но и выиграть очень ценные призы. А ежедневные розыгрыши сертификатов на покупку нижнего белья помогут с легкостью принять решение в пользу приглянувшегося комплекта.
Итак, разве могли еще остаться сомнения? Думаем, нет! Не упускайте уникальный шанс раскрыть для себя подбор нижнего белья по-новому.
Вас ждут на Lingerie Fashion Week— 4, 5 и 6 ноября 2016 года, с 11:00 до 22:00. Адрес: «ИнфоПространство», 1-ый Зачатьевский переулок, 4. официальный сайт — Lingerie-fashion-week.ru
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