Коллекция одежды Elena Miro осень-зима 2016, — удачно сочетание стиля и комфорта
Легкие стеганые куртки, джемпера с насыщенными оттенками, зауженные брюки, элегантные пальто мягко облегающие фигуру…
Основные черты новой коллекции итальянской одежды Elena Miro — идеально соблюденные пропорции и несказанный комфорт. С помощью аксессуаров расставляются акценты, преподнося фигуру в самом выгодном свете. Палитра в коллекции Elena Miro осень-зима 2016 — естественные тона, натуральные насыщенные оттенки от графитово-серого до нежных тонов фиолетового с перламутровым отливом.
Вязанный трикотаж и джемпера в которых с нежный цветочный узор удачно пересекается с ярким микро-геометрическим рисунком. Легкие пуховики и элегантные пальто идеально подходят для прохладных осенних дней в большом городе. В коллекцию Elena Miro осень-зима 2016 также включены удобные зауженные брюки и жилеты, Все предметы одежды Elena Miro пошиты из высококачественных тканей. Размерный ряд одежды полных для молодых женщин от 46-54 размеров.
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