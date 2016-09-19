Коллекция одежды Elena Miro осень-зима 2016, — удачно сочетание стиля и комфорта Легкие стеганые куртки, джемпера с насыщенными оттенками, зауженные брюки, элегантные пальто мягко облегающие фигуру… Новости Fashion Street

Основные черты новой коллекции итальянской одежды Elena Miro — идеально соблюденные пропорции и несказанный комфорт. С помощью аксессуаров расставляются акценты, преподнося фигуру в самом выгодном свете. Палитра в коллекции Elena Miro осень-зима 2016 — естественные тона, натуральные насыщенные оттенки от графитово-серого до нежных тонов фиолетового с перламутровым отливом.

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