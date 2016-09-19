фото 1: Легкие стеганые куртки Елена Миро 2016 Новости Fashion Street 19.09.2016

Коллекция одежды Elena Miro осень-зима 2016, — удачно сочетание стиля и комфорта

Легкие стеганые куртки, джемпера с насыщенными оттенками, зауженные брюки, элегантные пальто мягко облегающие фигуру…

Основные черты новой коллекции итальянской одежды Elena Miro — идеально соблюденные пропорции и несказанный комфорт. С помощью аксессуаров расставляются акценты, преподнося фигуру в самом выгодном свете. Палитра в коллекции Elena Miro осень-зима 2016 — естественные тона, натуральные насыщенные оттенки от графитово-серого до нежных тонов фиолетового с перламутровым отливом.

фото 1: Осенняя стеганая куртка с меховым воротником, Elena Miro осень-зима 2016 Осенняя стеганая куртка с меховым воротником, Elena Miro осень-зима 2016
фото 2: Женское пальто с геометрическими узорами, Elena Miro осень-зима 2016 Женское пальто с геометрическими узорами, Elena Miro осень-зима 2016
фото 3: Джемпер с асимметричным рисунком, Elena Miro осень-зима 2016 Джемпер с асимметричным рисунком, Elena Miro осень-зима 2016
фото 4: Стеганый женский жилет из коллекции Elena Miro осень-зима 2016 Стеганый женский жилет из коллекции Elena Miro осень-зима 2016
фото 5: Серое пальто с капюшоном и накладными карманами, Elena Miro осень-зима 2016 Серое пальто с капюшоном и накладными карманами, Elena Miro осень-зима 2016
фото 6: Комфортная женская куртка из коллекции Elena Miro осень-зима 2016 Комфортная женская куртка из коллекции Elena Miro осень-зима 2016
фото 1: Коллекция одежды Elena Miro осень-зима 2016, — удачно сочетание стиля и комфорта Коллекция одежды Elena Miro осень-зима 2016, — удачно сочетание стиля и комфорта
фото 2: Джемпер и брюки из коллекции Elena Miro осень-зима 2016 Джемпер и брюки из коллекции Elena Miro осень-зима 2016
фото 3: Осеннее пальто, Elena Miro осень-зима 2016 Осеннее пальто, Elena Miro осень-зима 2016
фото 4: Женский трикотажный жилет, Elena Miro осень-зима 2016 Женский трикотажный жилет, Elena Miro осень-зима 2016
фото 5: Стеганая женская куртка, Elena Miro осень-зима 2016 Стеганая женская куртка, Elena Miro осень-зима 2016
фото 6: Джинсы, рубашка в клеточку, пончо, из коллекции Elena Miro осень-зима 2016 Джинсы, рубашка в клеточку, пончо, из коллекции Elena Miro осень-зима 2016
фото 1: Офисный стиль, Elena Miro осень-зима 2016 Офисный стиль, Elena Miro осень-зима 2016
фото 2: Модная одежда Elena Miro осень-зима 2016 Модная одежда Elena Miro осень-зима 2016
фото 3: Городской шик от Elena Miro, сезон осень-зима 2016 Городской шик от Elena Miro, сезон осень-зима 2016
фото 4: Модный образ. Коллекция итальянской одежда Elena Miro осень-зима 2016 Модный образ. Коллекция итальянской одежда Elena Miro осень-зима 2016
фото 5: Осеннее элегантное пальто, Elena Miro осень-зима 2016 Осеннее элегантное пальто, Elena Miro осень-зима 2016
фото 6: Черно-графитовое платье и джемпер с кожаными вставками, Elena Miro осень-зима 2016 Черно-графитовое платье и джемпер с кожаными вставками, Elena Miro осень-зима 2016

Вязанный трикотаж и джемпера в которых с нежный цветочный узор удачно пересекается с ярким микро-геометрическим рисунком. Легкие пуховики и элегантные пальто идеально подходят для прохладных осенних дней в большом городе. В коллекцию Elena Miro осень-зима 2016 также включены удобные зауженные брюки и жилеты, Все предметы одежды Elena Miro пошиты из высококачественных тканей. Размерный ряд одежды полных для молодых женщин от 46-54 размеров.

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