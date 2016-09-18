Осенняя коллекция Motivi, сезон AW 2016/2017 Куртка в стиле миллитари, пуховик-косуха, жаккардовый кардиган, — лаконичная и модная одежда для обновления осеннего гардероба Новости Fashion Street

Коллекция итальянской марки Motivi для сезона осень-зима 2016/2017, предлагает много модных вещей. Пальто, кожаные куртки, тренчи, брюки с принтами «зебра» и «пятна» в черно-белых тонах. Must have сезона — переливчатые брюки и брюки с винтажным принтом. Обтягивающие брюки basic в ассортименте в различных расцветках.

Осенняя коллекция Motivi, сезон AW 2016/2017 Одежда Motivi, сезон AW 2016/2017 Кожаная куртка Motivi, сезон AW 2016/2017

Черный плащ Motivi, сезон AW 2016/2017 Жилет Motivi, сезон AW 2016/2017 Жакет Motivi, сезон осень-зима 2016/2017 Городской стиль Motivi, сезон AW 2016/2017 Пальто Motivi, сезон AW 2016/2017 Модное платье Motivi, сезон осень-зима 2016/2017

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