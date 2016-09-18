фото 1: Одежда Motivi 2016, — модно и недорого Новости Fashion Street 18.09.2016

Осенняя коллекция Motivi, сезон AW 2016/2017

Куртка в стиле миллитари, пуховик-косуха, жаккардовый кардиган, — лаконичная и модная одежда для обновления осеннего гардероба

Коллекция итальянской марки Motivi для сезона осень-зима 2016/2017, предлагает много модных вещей. Пальто, кожаные куртки, тренчи, брюки с принтами «зебра» и «пятна» в черно-белых тонах. Must have сезона — переливчатые брюки и брюки с винтажным принтом. Обтягивающие брюки basic в ассортименте в различных расцветках.

фото 1: Осенняя коллекция Motivi, сезон AW 2016/2017 Осенняя коллекция Motivi, сезон AW 2016/2017
фото 2: Одежда Motivi, сезон AW 2016/2017 Одежда Motivi, сезон AW 2016/2017
фото 3: Кожаная куртка Motivi, сезон AW 2016/2017 Кожаная куртка Motivi, сезон AW 2016/2017
фото 1: Черный плащ Motivi, сезон AW 2016/2017 Черный плащ Motivi, сезон AW 2016/2017
фото 2: Жилет Motivi, сезон AW 2016/2017 Жилет Motivi, сезон AW 2016/2017
фото 3: Жакет Motivi, сезон осень-зима 2016/2017 Жакет Motivi, сезон осень-зима 2016/2017
фото 4: Городской стиль Motivi, сезон AW 2016/2017 Городской стиль Motivi, сезон AW 2016/2017
фото 5: Пальто Motivi, сезон AW 2016/2017 Пальто Motivi, сезон AW 2016/2017
фото 6: Модное платье Motivi, сезон осень-зима 2016/2017 Модное платье Motivi, сезон осень-зима 2016/2017

Итальянский стиль по приятным ценам!

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