Осенняя коллекция Motivi, сезон AW 2016/2017
Куртка в стиле миллитари, пуховик-косуха, жаккардовый кардиган, — лаконичная и модная одежда для обновления осеннего гардероба
Коллекция итальянской марки Motivi для сезона осень-зима 2016/2017, предлагает много модных вещей. Пальто, кожаные куртки, тренчи, брюки с принтами «зебра» и «пятна» в черно-белых тонах. Must have сезона — переливчатые брюки и брюки с винтажным принтом. Обтягивающие брюки basic в ассортименте в различных расцветках.
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