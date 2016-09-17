Путешествие с Caractere
Современные графические рисунки в чёрно-белых тонах, крупная макси-клетка, легкий шелк в горошек в коллекции одежды Caractere AW’2016/17
Как во время путешествия, Caractere переносит нас в самые шикарные кварталы европейских мегаполисов и за океан, впитав в себя и передав собственные ощущения тех мест, не теряя при этом изысканность и портновское мастерство чисто итальянского стиля. Новая коллекция одежды Caractere осень-зима 2016/2017 — это кружева, велюр, легкий шёлк в горошек в чисто парижском стиле, современные графические рисунки в черно-белых тонах и крупная макси-клетка, навеянные улицами Манхэттена, вплоть до зимних оттенков «серый Берлин», перемешанных с яркими цветами с непринужденной элегантностью и экстравагантностью, что создаёт на ткани объемный эффект.
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