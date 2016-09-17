фото 1: легкий шелк в горошек в коллекции одежды Caractere AW’2016/17 Новости Fashion Street 17.09.2016

Путешествие с Caractere

Современные графические рисунки в чёрно-белых тонах, крупная макси-клетка, легкий шелк в горошек в коллекции одежды Caractere AW’2016/17

Как во время путешествия, Caractere переносит нас в самые шикарные кварталы европейских мегаполисов и за океан, впитав в себя и передав собственные ощущения тех мест, не теряя при этом изысканность и портновское мастерство чисто итальянского стиля. Новая коллекция одежды Caractere осень-зима 2016/2017 — это кружева, велюр, легкий шёлк в горошек в чисто парижском стиле, современные графические рисунки в черно-белых тонах и крупная макси-клетка, навеянные улицами Манхэттена, вплоть до зимних оттенков «серый Берлин», перемешанных с яркими цветами с непринужденной элегантностью и экстравагантностью, что создаёт на ткани объемный эффект.

фото 1: Меховой жакет Caractere AW’2016/17 Меховой жакет Caractere AW’2016/17
фото 2: Пальто в городском стиле, Caractere AW’2016/17 Пальто в городском стиле, Caractere AW’2016/17
фото 3: Пальто в крупную макси-клетку, Caractere AW’2016/17 Пальто в крупную макси-клетку, Caractere AW’2016/17
фото 4: Итальянский стиль в коллекции Caractere AW’2016/17 Итальянский стиль в коллекции Caractere AW’2016/17
фото 5: Новая коллекция Caractere осень-зима 2016/17 Новая коллекция Caractere осень-зима 2016/17
фото 6: Элегантное пальто и легкое платье Caractere AW’2016/17 Элегантное пальто и легкое платье Caractere AW’2016/17
фото 1: Пальто из коллекции Caractere AW’2016/17 Пальто из коллекции Caractere AW’2016/17
фото 2: Одежда Caractere осень-зима 2016-2017 Одежда Caractere осень-зима 2016-2017
фото 3: Платье Caractere AW’2016/17 Платье Caractere AW’2016/17
фото 4: Тужурка и легкая блузка с вышивкой Caractere AW’2016/17 Тужурка и легкая блузка с вышивкой Caractere AW’2016/17
фото 5: Пальто их коллекции Caractere AW’2016/17 Пальто их коллекции Caractere AW’2016/17
фото 6: Модный образ Caractere AW’2016/17 Модный образ Caractere AW’2016/17
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