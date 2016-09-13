фото 1: Модная одежда Лухта, осень-зима 2016/2017 Новости Fashion Street 13.09.2016

Коллекция модной одежды, — Luhta осень-зима 2016/2017

Комбинации инновационных материалов и спортивных деталей отлично смотрятся и делают одежду Luhta очень актуальной

В своей коллекции верхней одежды Luhta предлагает технологичные и современные модели женской и мужской одежды. Отличительные особенности женской коллекции Luhta осень-зима 2016-2017 — сложность и женственность создаваемого образа, высокие воротники, отличная посадка по фигуре — способны поразить воображение самых искушенных покупательниц. В мужской коллекции Luhta осень-зима 2016-2017 — имеется множество восхитительных новинок и различные варианты модных силуэтов.

фото 1: Верхняя одежда Luhta Outdoor осень-зима 2016-2017 Верхняя одежда Luhta Outdoor осень-зима 2016-2017
фото 2: Модная и функциональная одежда, Luhta City Outdoor осень-зима 2016-2017 Модная и функциональная одежда, Luhta City Outdoor осень-зима 2016-2017
фото 3: Мужская одежда Luhta City Outdoor осень-зима 2016-2017 Мужская одежда Luhta City Outdoor осень-зима 2016-2017
фото 4: Коллекция Luhta Technical Ski осень-зима 2016-2017 Коллекция Luhta Technical Ski осень-зима 2016-2017
фото 5: Лыжная одежда Luhta Technical Ski осень-зима 2016-2017 Лыжная одежда Luhta Technical Ski осень-зима 2016-2017
фото 6: Женская коллекция лыжной одежды, Luhta Fashion Ski осень-зима 2016-2017 Женская коллекция лыжной одежды, Luhta Fashion Ski осень-зима 2016-2017
фото 1: Финская модная одежда, из коллекции Luhta осень-зима 2016-2017 Финская модная одежда, из коллекции Luhta осень-зима 2016-2017
фото 2: Модные куртки из коллекции Luhta City Outdoor осень-зима 2016-2017 Модные куртки из коллекции Luhta City Outdoor осень-зима 2016-2017
фото 3: Женская одежда Luhta, из коллекции Outdoor осень-зима 2016-2017 Женская одежда Luhta, из коллекции Outdoor осень-зима 2016-2017
фото 4: Женская толстовка для фитнеса, Luhta осень-зима 2016-2017 Женская толстовка для фитнеса, Luhta осень-зима 2016-2017
фото 5: Модная и функциональная одежда. Luhta Fitness осень-зима 2016-2017 Модная и функциональная одежда. Luhta Fitness осень-зима 2016-2017
фото 6: Женская одежда Luhta Fitness, сезон осень-зима 2016-2017 Женская одежда Luhta Fitness, сезон осень-зима 2016-2017

В новом сезоне будут пользоваться популярностью технологичные материалы и городской стиль. Северный менталитет Luhta отражается в коллекции в виде изящных узоров использованных в женских моделях и налета «винтажного шика» мужской одежды. Комбинации инновационных материалов и спортивных деталей отлично смотрятся и делают одежду Luhta крайне актуальной. Ключом являются функциональность и практичность, и никакой мороз вам не страшен!

Купить одежду и аксессуары марки Luhta можно в московских магазинах Luhta.Finland.Fashion по адресам:

Информация предоставлена RP-службой Luhta

предыдущая все следующая

Выбери модный магазин

добавить магазин

Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.

fashionstreet рекомендует

Fashion Brands: модные бренды одежды, обуви, белья и аксессуаров

Показать: все м ж
Alberta Ferretti Alberto Guardiani Alena Akhmadullina Alonzo Corrado Antonio Marras A.Testoni Baldinini Bally Barracuda Betty Barclay Bruno Banani Bulgari Calvin Klein Calzedonia Canali Caractere Casadei Coccinelle Dirk Bikkembergs Ecco Elena Miro Escada Fabi Falke Finn Flare Freddy Furla Gant Gil Bret Gottex Guess Hugo Boss Icepeak Incanto InCity Isotoner Jack Wolfskin Jimmy Choo Kira Plastinina Lacoste Lancome Lauren Vidal Lejaby Linea Cinque Lise Charmel Loriblu Luhta Mabrun Marc&Andre MBT Michael Kors Motivi Myla Nike Pal Zileri Passionata Patrizia Pepe Ralf Ringer Ralph Lauren Respect Ril’s Roberto Bruno Rocco P. Rockport Roy Robson Sarah Pacini Schunk & Rosenfeld Slava Zaitsev Swims Tissot Top Secret Vasilisa Baklashova Vera Mont Victoria’s Secret Wonderbra Wrangler Yulia Prokhorova Кашемир Москвы Эконика

Fashion Street

Гид в мире модных брендов

Новости