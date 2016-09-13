Коллекция модной одежды, — Luhta осень-зима 2016/2017 Комбинации инновационных материалов и спортивных деталей отлично смотрятся и делают одежду Luhta очень актуальной Новости Fashion Street

В своей коллекции верхней одежды Luhta предлагает технологичные и современные модели женской и мужской одежды. Отличительные особенности женской коллекции Luhta осень-зима 2016-2017 — сложность и женственность создаваемого образа, высокие воротники, отличная посадка по фигуре — способны поразить воображение самых искушенных покупательниц. В мужской коллекции Luhta осень-зима 2016-2017 — имеется множество восхитительных новинок и различные варианты модных силуэтов.

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В новом сезоне будут пользоваться популярностью технологичные материалы и городской стиль. Северный менталитет Luhta отражается в коллекции в виде изящных узоров использованных в женских моделях и налета «винтажного шика» мужской одежды. Комбинации инновационных материалов и спортивных деталей отлично смотрятся и делают одежду Luhta крайне актуальной. Ключом являются функциональность и практичность, и никакой мороз вам не страшен!

Купить одежду и аксессуары марки Luhta можно в московских магазинах Luhta.Finland.Fashion по адресам:

ТЦ «МЕГАПОЛИС», проспект Андропова, д. 8;

ТЦ «ГОРОД», шоссе Энтузиастов, д. 12, к. 2;

ТЦ «ГОРОД», Рязанский проспект, 2-2, 2-ой этаж;

ТЦ «РИО», Дмитровское шоссе, д. 163 А;

ТЦ «Л-153», ул. Люблинская, стр. 153, 2-ой этаж;

ТЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, д. 3, 2-ой этаж;

ТЦ «Принц Плаза», Новоясеневский проспект, вл. 1;

ТЦ «Филион», Багратионовский проезд, д. 5.

Информация предоставлена RP-службой Luhta