фото 1: Icepeak осень-зима 2016-2017 в городском стиле Новости Fashion Street 13.09.2016

Коллекция одежды Icepeak осень-зима 2016-2017

Активный городской стиль гармонично сочетается с элементами, характерными для спортивной верхней одежды

Приемлемые цены, качественные материалы, функциональные и удобные детали и модные находки дизайнеров — вот ключевые факторы успеха торговой марки. Icepeak предлагает функциональную одежду для активных видов деятельности, которая отлично подходит для занятий спортом, отдыха или повседневной носки.

фото 1: Мужская куртка с капюшоном, Icepeak осень-зима 2016-2017 Мужская куртка с капюшоном, Icepeak осень-зима 2016-2017
фото 2: Модели из коллекции Icepeak Nordic Nature осень-зима 2016-2017 Модели из коллекции Icepeak Nordic Nature осень-зима 2016-2017
фото 3: Женская и мужская одежда, Icepeak осень-зима 2016-2017 Женская и мужская одежда, Icepeak осень-зима 2016-2017
фото 4: Модная одежда Icepeak Freezone осень-зима 2016-2017 Модная одежда Icepeak Freezone осень-зима 2016-2017
фото 5: Коллекция Icepeak Outdoor Adventure, осень-зима 2016-2017 Коллекция Icepeak Outdoor Adventure, осень-зима 2016-2017
фото 6: Женская куртка из флиса, из коллекции Outdoor Adventure осень-зима 2016-2017 Женская куртка из флиса, из коллекции Outdoor Adventure осень-зима 2016-2017
фото 1: Спортивная одежда «на каждый день», Icepeak осень-зима 2016-2017 Спортивная одежда «на каждый день», Icepeak осень-зима 2016-2017
фото 2: Мужской кардиган, из коллекции Icepeak осень-зима 2016-2017 Мужской кардиган, из коллекции Icepeak осень-зима 2016-2017
фото 3: Женская осенняя куртка, из коллекции Icepeak осень-зима 2016-2017 Женская осенняя куртка, из коллекции Icepeak осень-зима 2016-2017
фото 4: Модная одежда. Коллекция Icepeak осень-зима 2016-2017 Модная одежда. Коллекция Icepeak осень-зима 2016-2017
фото 5: Коллекция Icepeak Freezone (Зона свободы), осень-зима 2016-2017 Коллекция Icepeak Freezone (Зона свободы), осень-зима 2016-2017
фото 6: Функциональные и модные осенние куртки. Icepeak осень-зима 2016-2017 Функциональные и модные осенние куртки. Icepeak осень-зима 2016-2017

В коллекции одежды Icepeak осень-зима 2016-2017 дизайнеры использовали множество стильных защитных деталей: различные типы капюшонов, защитные окантовки, проклеенные швы, высокие воротники, регулируемые кулиски на талии, а также новые поверхности с индивидуальной структурой. Натуральные цвета создают естественные и модные образы.

Купить одежду и аксессуары марки Icepeak можно в московских магазинах LUHTA MULTIBRAND STORE по адресам:

Информация предоставлена PR-службой «L–Fashion Group»

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