Коллекция одежды Icepeak осень-зима 2016-2017 Активный городской стиль гармонично сочетается с элементами, характерными для спортивной верхней одежды Новости Fashion Street

Приемлемые цены, качественные материалы, функциональные и удобные детали и модные находки дизайнеров — вот ключевые факторы успеха торговой марки. Icepeak предлагает функциональную одежду для активных видов деятельности, которая отлично подходит для занятий спортом, отдыха или повседневной носки.

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В коллекции одежды Icepeak осень-зима 2016-2017 дизайнеры использовали множество стильных защитных деталей: различные типы капюшонов, защитные окантовки, проклеенные швы, высокие воротники, регулируемые кулиски на талии, а также новые поверхности с индивидуальной структурой. Натуральные цвета создают естественные и модные образы.

Купить одежду и аксессуары марки Icepeak можно в московских магазинах LUHTA MULTIBRAND STORE по адресам:

ТЦ «МЕГАПОЛИС», проспект Андропова, д. 8;

ТЦ «ГОРОД», шоссе Энтузиастов, д. 12, к.2;

ТЦ «ГОРОД», Рязанский проспект, 2-2, 2-ой этаж;

ТЦ «РИО», Дмитровское шоссе, д. 163 А;

ТЦ «Л-153», ул. Люблинская, стр. 153, 2-ой этаж;

ТЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, 3, 2-ой этаж;

ТЦ «Принц Плаза», Новоясеневский проспект, вл. 1;

ТЦ «Филион», Багратионовский проезд, 5.

Информация предоставлена PR-службой «L–Fashion Group»