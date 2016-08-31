Осенняя коллекция пальто в магазинах «Кашемир Москвы» Пальто из кашемира и шерсти альпака всегда в тренде и неизменно являются знаком роскоши и тонкого вкуса Новости Fashion Street

Купить модное осеннее пальто — мечта каждой женщины. На смену теплым денькам уже приходят первые заморозки, и в таком случае, важно подобрать отличную «партию» к вашему наряду. Ведь пока вы на улице, то, что скрывает ваш шикарный наряд, просто обязано соответствовать его содержимому ;-)

Сеть магазинов «Кашемир Москвы» представляет вашему вниманию новую осеннюю коллекцию пальто. Более чем 400 моделей пальто позволят Вам сделать одинаково эффектным ваш выход на деловую встречу и на романтическое свидание. Выбор цвета обусловлен исключительно Вашим настроением!

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Адреса магазинов «Кашемир Москвы»:

м. Маяковская, 1-я Тверская-Ямская улица, 10;

м. Добрынинская, ул. Люсиновская, 2, стр.1;

м. Новокузнецкая, ул. Пятницкая, 3, корп. 4;

м. Курская, ул. Земляной Вал, 21, корп. 2;

м. Менделеевская, ул. Новослободская, 35;

м. Октябрьская, ул. Б. Якиманка, 50;

м. Белорусская, ул. 2-я Брестская, 37;

м. Марксистская, ул. Таганская, 26, стр. 1

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