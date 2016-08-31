фото 1: Модная верхняя одежда -легкое пальто 2016 Новости Fashion Street 31.08.2016

Осенняя коллекция пальто в магазинах «Кашемир Москвы»

Пальто из кашемира и шерсти альпака всегда в тренде и неизменно являются знаком роскоши и тонкого вкуса

Купить модное осеннее пальто — мечта каждой женщины. На смену теплым денькам уже приходят первые заморозки, и в таком случае, важно подобрать отличную «партию» к вашему наряду. Ведь пока вы на улице, то, что скрывает ваш шикарный наряд, просто обязано соответствовать его содержимому ;-)

Сеть магазинов «Кашемир Москвы» представляет вашему вниманию новую осеннюю коллекцию пальто. Более чем 400 моделей пальто позволят Вам сделать одинаково эффектным ваш выход на деловую встречу и на романтическое свидание. Выбор цвета обусловлен исключительно Вашим настроением!

фото 1: Длинное пальто в магазинах «Кашемир Москвы» Длинное пальто в магазинах «Кашемир Москвы»
фото 2: Среднее осеннее пальто, «Кашемир Москвы» 2016 Среднее осеннее пальто, «Кашемир Москвы» 2016
фото 3: Короткое женское пальто, «Кашемир Москвы» Короткое женское пальто, «Кашемир Москвы»
фото 4: Элегантное светлое пальто, из коллекции «Кашемир Москвы» осень 2016 Элегантное светлое пальто, из коллекции «Кашемир Москвы» осень 2016
фото 5: Белое короткое пальто, «Кашемир Москвы» осень-зима 2016/17 Белое короткое пальто, «Кашемир Москвы» осень-зима 2016/17
фото 6: Пальто с капюшоном из коллекции «Кашемир Москвы» осень-зима 2016/17 Пальто с капюшоном из коллекции «Кашемир Москвы» осень-зима 2016/17
фото 1: Женское пальто благородного синего цвета, «Кашемир Москвы» Женское пальто благородного синего цвета, «Кашемир Москвы»
фото 2: Элегантное осенне пальто, «Кашемир Москвы» 2016/17 Элегантное осенне пальто, «Кашемир Москвы» 2016/17
фото 3: Осеннее женское пальто из коллекции «Кашемир Москвы» Осеннее женское пальто из коллекции «Кашемир Москвы»
фото 4: Длинное зимнее пальто из коллекции «Кашемир Москвы» Длинное зимнее пальто из коллекции «Кашемир Москвы»
фото 5: Полупальто с капюшоном, цвет — горчицы Полупальто с капюшоном, цвет — горчицы
фото 6: Среднее пальто благородного шоколадного оттенка, «Кашемир Москвы» Среднее пальто благородного шоколадного оттенка, «Кашемир Москвы»
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Адреса магазинов «Кашемир Москвы»:

Сделайте себе подарок этой осенью!

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