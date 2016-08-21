Обувь от итальянского бренда Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Удачное сочетание трех составляющих: моды, материалов высокого качества и собственного фирменного стиля Новости Fashion Street

Итальянский обувной бренд Barracuda представил новую коллекцию для сезона осень-зима 2016/2017. В основе коллекции «Барракуда»— многолетний опыт ручного производства, использование материалов высокого качества и отделка оригинальными деталями. В такой обуви невозможно затеряться в общей массе, она придает стиль и изысканность внешнему облику.

Женские ботинки на рифленой подошве Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Ботинки в стиле 70-х, из коллекции Barracuda осень-зима 2016/17 Массивные осенние ботинки украшенные клепками, Barracuda осень-зима 2016/17 Дерби Barracuda в стиле «броги» с перфорацией, осень 2016 Ботильоны Barracuda с дизайнерской , коллекция осень-зима 2016/17 Ботильоны Barracuda оригинальной отделки, с клепками по краю платформы и каблуков

Туфли и сабо Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Осенние женские сникерсы (из кожи и обработанной ткани) Barracuda, коллекция 2016/2017 Женские кроссовки Barracuda на шнуровке, коллекция осень-зима 2016/17 Кроссовки с разноцветной отделкой Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Женские кроссовки на липучках Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Sneaker Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17

Особое внимание стоит обратить: на ботильоны Barracuda из мягкой телячьей кожи с металлическими заклепками на толстой подошве; сникерсы без шнуровки, выполненные из кожи и обработанной ткани, а так же на дерби в стиле «броги» (с перфорацией), из телячьей кожи.