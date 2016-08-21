фото 1: Модная «италия», коллекция обуви Барракуда 2016/17 Новости Fashion Street 21.08.2016

Обувь от итальянского бренда Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17

Удачное сочетание трех составляющих: моды, материалов высокого качества и собственного фирменного стиля

Итальянский обувной бренд Barracuda представил новую коллекцию для сезона осень-зима 2016/2017. В основе коллекции «Барракуда»— многолетний опыт ручного производства, использование материалов высокого качества и отделка оригинальными деталями. В такой обуви невозможно затеряться в общей массе, она придает стиль и изысканность внешнему облику.

фото 1: Женские ботинки на рифленой подошве Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Женские ботинки на рифленой подошве Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17
фото 2: Ботинки в стиле 70-х, из коллекции Barracuda осень-зима 2016/17 Ботинки в стиле 70-х, из коллекции Barracuda осень-зима 2016/17
фото 3: Массивные осенние ботинки украшенные клепками, Barracuda осень-зима 2016/17 Массивные осенние ботинки украшенные клепками, Barracuda осень-зима 2016/17
фото 4: Дерби Barracuda в стиле «броги» с перфорацией, осень 2016 Дерби Barracuda в стиле «броги» с перфорацией, осень 2016
фото 5: Ботильоны Barracuda с дизайнерской , коллекция осень-зима 2016/17 Ботильоны Barracuda с дизайнерской , коллекция осень-зима 2016/17
фото 6: Ботильоны Barracuda оригинальной отделки, с клепками по краю платформы и каблуков Ботильоны Barracuda оригинальной отделки, с клепками по краю платформы и каблуков
фото 1: Туфли и сабо Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Туфли и сабо Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17
фото 2: Осенние женские сникерсы (из кожи и обработанной ткани) Barracuda, коллекция 2016/2017 Осенние женские сникерсы (из кожи и обработанной ткани) Barracuda, коллекция 2016/2017
фото 3: Женские кроссовки Barracuda на шнуровке, коллекция осень-зима 2016/17 Женские кроссовки Barracuda на шнуровке, коллекция осень-зима 2016/17
фото 4: Кроссовки с разноцветной отделкой Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Кроссовки с разноцветной отделкой Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17
фото 5: Женские кроссовки на липучках Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Женские кроссовки на липучках Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17
фото 6: Sneaker Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17 Sneaker Barracuda, коллекция осень-зима 2016/17

Особое внимание стоит обратить: на ботильоны Barracuda из мягкой телячьей кожи с металлическими заклепками на толстой подошве; сникерсы без шнуровки, выполненные из кожи и обработанной ткани, а так же на дерби в стиле «броги» (с перфорацией), из телячьей кожи.

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