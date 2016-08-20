Модная школьная форма в Prenatal Milano Готовые варианты школьной формы, чтобы Ваш ребенок с удовольствием проявлял и реализовывал себя в учебе, искусстве или спорте Новости Fashion Street

С каждым годом детская одежда становится более стильной и похожей на взрослую, а популярность школьной формы объясняется не только требованиями учебных заведений, но и разнообразием современных моделей, ведь форма — это первый деловой костюм ребенка. Итальянские бренды Brums и Borelli уже появились в магазинах Prenatal Milano и, как настоящие знатоки идеального кроя, предлагают создать новый образ для девочек и мальчиков в преддверие учебного года.

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Одежда Brums, меняющаяся из года в год вместе с трендами и учитывающая самые последние дизайнерские разработки, идеально подходит для детей, учащихся в гимназии, где школьная форма должна подходить под стандарты учебного заведения. Благодаря технологичным материалам, современным тканям и качественному крою классический комплект школьной формы для девочек и мальчиков понравится даже самым взыскательным родителям и их детям.

Школьная форма для девочек и мальчиков от бренда Alessandro Borelli воплощает в себе последние модные тенденции итальянских дизайнеров, более того, идеальна для российского климата, поэтому она так полюбилась родителям. Линейка Alessandro Borelli для школы — это возможность для ребенка самому научиться создавать свой невероятный и уникальный образ, но при этом и соответствующий стандартам формы одежды для школы или гимназии.

Сеть модных магазинов Prenatal Milano рада предложить разнообразные готовые варианты школьной формы, чтобы ребенок с удовольствием проявлял и реализовывал себя в учебе, искусстве или спорте.

Информация предоставлена PR Prenatal