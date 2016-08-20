фото 1: Модные силуэты одежды Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Новости Fashion Street 20.08.2016

Модные образы в коллекции одежды Finn Flare Осень-Зима 2016/17

Дизайнеры Finn Flare сделали упор на разнообразие силуэтов, фактур и отделки

Коллекция Finn Flare Осень-Зима 2016/17 стала для дизайнеров бренда новой возможностью совместить в себе традиционные для бренда высокое качество и выверенный крой со стилем, пожалуй, двух самых свободных периодов в истории моды — легендарных семидесятых и эклектичных девяностых. Дизайнеры решили взглянуть на гардероб жителей мегаполиса со стороны авангарда и мягкости, не потеряв при этом связи городского жителя с природой. Так в коллекции появились самые разные силуэты: облегающие, ниспадающие-мягкие, макси, асимметричный крой и отделка, и, разумеется, проверенные временем силуэты.

фото 1: Куртка-аляска и стеганое полу-пальто Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Куртка-аляска и стеганое полу-пальто Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 2: Вечерний образ, из коллекции Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Вечерний образ, из коллекции Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 3: Шерстяные джемпера разнообразной фактуры, Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Шерстяные джемпера разнообразной фактуры, Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 4: Осеннее пальто, из коллекции одежды Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Осеннее пальто, из коллекции одежды Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 5: Новая осенне-зимняя коллекция Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Новая осенне-зимняя коллекция Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 6: Дутая стеганая куртка цвета горчицы, Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Дутая стеганая куртка цвета горчицы, Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 1: Пуховик-аляска с меховой отделкой, из коллекции Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Пуховик-аляска с меховой отделкой, из коллекции Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 2: Утепленные асимметричное пальто и пуховик, Finn Flare Осень-Зима 2016/2017 Утепленные асимметричное пальто и пуховик, Finn Flare Осень-Зима 2016/2017
фото 3: Модные образы в коллекции одежды Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Модные образы в коллекции одежды Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 4: Осенняя мужская куртка Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Осенняя мужская куртка Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 5: Модный женский жилет Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Модный женский жилет Finn Flare Осень-Зима 2016/17
фото 6: Городской образ. Коллекция Finn Flare Осень-Зима 2016/2017 Городской образ. Коллекция Finn Flare Осень-Зима 2016/2017

В верхней одежде использованы разнообразные текстуры и силуэты, которые точно не оставят вас равнодушными. От облегающих полушерстяных и трикотажных моделей, притягивающих взгляд как фактурой, так и природными оттенками, до свободных и уже ставших классическими пуховиков-алясок с меховой отделкой. Утепленные куртки и пуховики, вязаные шапки, объёмные шарфы из шерсти и свитера с оригинальными рисунками — всё это поможет выдержать образ в едином стиле.

Лицами осенне-зимней коллекции бренда Finn Flare стали модель Дарья Пильницкая и один из самых ярких актеров Андрей Бурковский, которые смогли передать всю элегантность и энергичность кампании, ведь Дарья и Андрей олицетворяют собой основную её идею. Андрей успевает сниматься в популярных ситкомах и работать на серьезных театральных постановках в МХАТ им. А.П.Чехова, вести программы и играть в хоккей. Новая осенне-зимняя коллекция Finn Flare создана именно для таких активных, жизнерадостных и успешных людей.

Информация предоставлена PR Finn Flare

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