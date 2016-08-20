Модные образы в коллекции одежды Finn Flare Осень-Зима 2016/17 Дизайнеры Finn Flare сделали упор на разнообразие силуэтов, фактур и отделки Новости Fashion Street

Коллекция Finn Flare Осень-Зима 2016/17 стала для дизайнеров бренда новой возможностью совместить в себе традиционные для бренда высокое качество и выверенный крой со стилем, пожалуй, двух самых свободных периодов в истории моды — легендарных семидесятых и эклектичных девяностых. Дизайнеры решили взглянуть на гардероб жителей мегаполиса со стороны авангарда и мягкости, не потеряв при этом связи городского жителя с природой. Так в коллекции появились самые разные силуэты: облегающие, ниспадающие-мягкие, макси, асимметричный крой и отделка, и, разумеется, проверенные временем силуэты.

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В верхней одежде использованы разнообразные текстуры и силуэты, которые точно не оставят вас равнодушными. От облегающих полушерстяных и трикотажных моделей, притягивающих взгляд как фактурой, так и природными оттенками, до свободных и уже ставших классическими пуховиков-алясок с меховой отделкой. Утепленные куртки и пуховики, вязаные шапки, объёмные шарфы из шерсти и свитера с оригинальными рисунками — всё это поможет выдержать образ в едином стиле.

Лицами осенне-зимней коллекции бренда Finn Flare стали модель Дарья Пильницкая и один из самых ярких актеров Андрей Бурковский, которые смогли передать всю элегантность и энергичность кампании, ведь Дарья и Андрей олицетворяют собой основную её идею. Андрей успевает сниматься в популярных ситкомах и работать на серьезных театральных постановках в МХАТ им. А.П.Чехова, вести программы и играть в хоккей. Новая осенне-зимняя коллекция Finn Flare создана именно для таких активных, жизнерадостных и успешных людей.

Информация предоставлена PR Finn Flare