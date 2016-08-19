Коллекция модной обуви и аксессуаров в бутиках NO ONE
Юрий Колокольников и Сибуи Назаренко в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2016/2017
Героями рекламной кампании нового осенне-зимнего сезона 2016/2017 стали актер Юрий Колокольников и модель Сибуи Назаренко. Для съемки новой коллекции обуви и аксессуаров NO ONE Юрий Колокольников придумал несколько ироничных ролей, а Сибуи мастерски перевоплощается в кэролловскую «новую» Алису. Созданные ими образы невероятно красивые.
Юрий Колокольников — один из немногих российских актеров успешно зарекомендовавший себя в Голливуде. Помимо съемок в сериале «Игра престолов», о котором говорит весь мир, в будущем году выходит фильм «Телохранитель киллера» с участием Колокольникова, Райана Рейнольдса, Сэмюэль Л. Джексона, Гари Олдмана и Сальмы Хайек.
Сибуи Назаренко — модель, в портфолио которой съемки для британских Vogue и Harper’s Bazaar, итальянских Elle и Marie Claire, а также для CR Fashion Book и 032С.
Через импровизацию Юрию удалось оригинально представить новые модели обуви — Rocco P., Moreschi, Doucal’s и Alberto Guardiani, а Сибуи — Casadei, AGL, Rocco P., Barracuda, Ballin и Via Repubblica.
Фотограф: Данил Головкин; Стилист: Zoey Johns (Зоуи Джонс); Make Up: Алена Моисеева; Hair: Марина Мелентьева; Продюсер: Алексей Иорданов
Информация предоставлена PR Lifestyle communications
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