Top Secret выпустил новую коллекцию на сезон осень-зима 2016/2017 Благодаря современному смелому крою, одежда в стиле soft office всегда выглядит актуально и элегантно Новости Fashion Street

Бренд модной европейской одежды Top Secret, известный своими многообразными сетами и особым стилем soft office, на предстоящий сезон осень-зима 2016/2017, выпустил коллекцию, в которой отражены все самые главные тренды мужской и женской моды за последний период.

Осенняя кампания Top Secretснята известным уличным фотографом Asia Typek и представляет собой актуальные street style фотографии, подчёркивающие аутентичный, городской характер. Моменты повседневной жизни мегаполиса, движение, эмоции и встречи — все, чем наполнена наша жизнь, послужило вдохновением для дизайнеров при создании новой коллекции. Отдельное внимание уделено деталям и аксессуарам.

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В этом сезоне особое внимание дизайнеры Top Secret уделили переосмыслению женских офисных образов. В коллекции мы видим влияние мужского гардероба. Силуэты многих моделей подойдут женщинам, которые хотят подчеркнуть не только свой стиль, но и профессионализм. Благодаря современному смелому крою, одежда из основной линии, куда входят рубашки, блейзеры, платья, юбки и брюки, выглядит актуально и элегантно. Главные цвета представлены оттенками от насыщенных тёмных до нежных пудровых и белых.

Последующие сеты, выдержанные в городском стиле, состоят из брюк, юбок, моделей из трикотажа и верхней одежды. В качестве аксессуаров к ним предлагаются мягкие объемные шарфы. Акцентами коллекции являются брюки свободного кроя и юбки длины миди.

Мужская коллекция одежды и аксессуаров Top Secret также обладает городским характером. Комфорт, основанный на простоте форм и качестве используемых материалов, нашел свое воплощение в базовых моделях рубашек, денима, пальто и свитеров. В линии City представлены классические формы, современные материалы и актуальные принты.

Информация предоставлена PR-агентством Icon Communications