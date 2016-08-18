фото 1: Модная одежда в стиле soft office, Топ Сикрет 2016/17 Новости Fashion Street 18.08.2016

Top Secret выпустил новую коллекцию на сезон осень-зима 2016/2017

Благодаря современному смелому крою, одежда в стиле soft office всегда выглядит актуально и элегантно

Бренд модной европейской одежды Top Secret, известный своими многообразными сетами и особым стилем soft office, на предстоящий сезон осень-зима 2016/2017, выпустил коллекцию, в которой отражены все самые главные тренды мужской и женской моды за последний период.

Осенняя кампания Top Secretснята известным уличным фотографом Asia Typek и представляет собой актуальные street style фотографии, подчёркивающие аутентичный, городской характер. Моменты повседневной жизни мегаполиса, движение, эмоции и встречи — все, чем наполнена наша жизнь, послужило вдохновением для дизайнеров при создании новой коллекции. Отдельное внимание уделено деталям и аксессуарам.

фото 1: Городской характер коллекции Top Secret, осень-зима 2016/2017 Городской характер коллекции Top Secret, осень-зима 2016/2017
фото 2: Модный офисный стиль женской одежды Top Secret, осень-зима 2016/2017 Модный офисный стиль женской одежды Top Secret, осень-зима 2016/2017
фото 3: Нарядные клубные платья из коллекции Top Secret, осень-зима 2016/2017 Нарядные клубные платья из коллекции Top Secret, осень-зима 2016/2017
фото 4: Мужской кардиган с мягким шарфом Top Secret, осень-зима 2016/2017 Мужской кардиган с мягким шарфом Top Secret, осень-зима 2016/2017
фото 5: Женский стиль soft office. Top Secret, осень-зима 2016/2017 Женский стиль soft office. Top Secret, осень-зима 2016/2017
фото 6: Вечение платья для клубной вечеринки, Top Secret AW 2016/17 Вечение платья для клубной вечеринки, Top Secret AW 2016/17
фото 1: Мужскоее модное пальто Top Secret, осень 2016 Мужскоее модное пальто Top Secret, осень 2016
фото 2: Одежда в городском стиле, коллекция Top Secret Одежда в городском стиле, коллекция Top Secret
фото 3: Top Secret выпустил новую коллекцию осень-зима 2016/2017 Top Secret выпустил новую коллекцию осень-зима 2016/2017
фото 4: Куртка мужская Top Secret, осень-зима 2016/2017 Куртка мужская Top Secret, осень-зима 2016/2017
фото 5: Яркий оранжевый пиджак Top Secret, осень-зима 2016/2017 Яркий оранжевый пиджак Top Secret, осень-зима 2016/2017
фото 6: Объемное женское пальто Top Secret, осень-зима 2016/2017 Объемное женское пальто Top Secret, осень-зима 2016/2017

В этом сезоне особое внимание дизайнеры Top Secret уделили переосмыслению женских офисных образов. В коллекции мы видим влияние мужского гардероба. Силуэты многих моделей подойдут женщинам, которые хотят подчеркнуть не только свой стиль, но и профессионализм. Благодаря современному смелому крою, одежда из основной линии, куда входят рубашки, блейзеры, платья, юбки и брюки, выглядит актуально и элегантно. Главные цвета представлены оттенками от насыщенных тёмных до нежных пудровых и белых.

Последующие сеты, выдержанные в городском стиле, состоят из брюк, юбок, моделей из трикотажа и верхней одежды. В качестве аксессуаров к ним предлагаются мягкие объемные шарфы. Акцентами коллекции являются брюки свободного кроя и юбки длины миди.

Мужская коллекция одежды и аксессуаров Top Secret также обладает городским характером. Комфорт, основанный на простоте форм и качестве используемых материалов, нашел свое воплощение в базовых моделях рубашек, денима, пальто и свитеров. В линии City представлены классические формы, современные материалы и актуальные принты.

Информация предоставлена PR-агентством Icon Communications

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