фото 1: Модный среди одноклассников в одежде Фаберлик Новости Fashion Street 17.08.2016

Новая коллекция модной школьной одежды Faberlic

Все для школы: рубашки, водолазки, жилетки, джемперы, кардиганы, бомберы, юбки и платья, брюки, спортивная одежда…

Каждый школьник мечтает обладать супер способностями, быть смелым и с легкостью справляться с трудностями. Впервые Faberlic создал ультрамодную коллекцию школьной одежды, которая вдохновит мальчиков и девочек на решительные подвиги и школьные победы, и поможет почувствовать себя самым модным среди одноклассников.

Рубашки, водолазки, трикотажные жилетки, джемперы, кардиганы, куртки-бомберы, юбки и платья, брюки, спортивная одежда, а также рюкзаки и другие школьные аксессуары в коллекции школьной одежды Faberlic.

фото 1: Трикотажная куртка-бомбер Faberlic на кнопках прямого силуэта с карманами, вышивка на груди золотого цвета Трикотажная куртка-бомбер Faberlic на кнопках прямого силуэта с карманами, вышивка на груди золотого цвета
фото 2: Расклешенная юбка Faberlic на широкой кокетке, декоративная пряжка Расклешенная юбка Faberlic на широкой кокетке, декоративная пряжка
фото 3: Трикотажный жилет Faberlic прямого силуэта с люрексом, V-образный вырез, вышивка на груди Трикотажный жилет Faberlic прямого силуэта с люрексом, V-образный вырез, вышивка на груди

К школе готовы!

Информация предоставлена PR службой Фаберлик

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