фото 1: Модная обувь Касадей, ботильоны украшенные мехом лисы Новости Fashion Street 16.08.2016

Коллекция обуви Casadei осень-зима 2016/2017

Модные сапоги на массивном каблуке, цветной мех лисы на ботильонах и босоножках, цепочки на слипперах и мокасинах…

В новой коллекции Casadei осень-зима 2016/2017 Чезаре Касадеи представил свое прочтение наполненной свободой эстетики семидесятых годов, охватив все многообразие течений того времени: фолк, хиппи, панк, гламур, рок, диско и даже равноправие полов. Не поддаваясь ностальгии, Чезаре бережно переработал наследие прошлого, переосмыслив революцию стиля семидесятых с точки зрения революции сегодняшнего дня, проходящей под знаком интернета.

фото 1: Туфли на платформе бутылочно-зеленого цвета, Casadei AW 2016/2017 Туфли на платформе бутылочно-зеленого цвета, Casadei AW 2016/2017
фото 2: Вечерние туфли-лодочки с папайетками на тонком высоком каблуке, Casadei AW 2016/2017 Вечерние туфли-лодочки с папайетками на тонком высоком каблуке, Casadei AW 2016/2017
фото 3: Дизайнерские туфли Casadei AW 2016/2017 на шнуровке Дизайнерские туфли Casadei AW 2016/2017 на шнуровке
фото 4: Туфли Casadei AW 2016/2017 из кожи в комбинации двух цветов Туфли Casadei AW 2016/2017 из кожи в комбинации двух цветов
фото 5: Босоножки стального цвета Casadei AW 2016/2017 Босоножки стального цвета Casadei AW 2016/2017
фото 6: Вечерние туфли выполненные из крашеного меха каракуля, Casadei AW 2016/2017 Вечерние туфли выполненные из крашеного меха каракуля, Casadei AW 2016/2017
фото 1: Сапоги женские осенние, Casadei AW 2016/2017 Сапоги женские осенние, Casadei AW 2016/2017
фото 2: Сапоги Casadei AW 2016/2017 замшевые с высоким голенищем с бахромой и цепочкой Сапоги Casadei AW 2016/2017 замшевые с высоким голенищем с бахромой и цепочкой
фото 3: Сапоги-казаки на толстом каблуке, из коллекции Casadei AW 2016/2017 Сапоги-казаки на толстом каблуке, из коллекции Casadei AW 2016/2017
фото 4: Оригинальные сапоги на высокой шпильке с высоким голенищем, Casadei AW 2016/2017 Оригинальные сапоги на высокой шпильке с высоким голенищем, Casadei AW 2016/2017
фото 5: Сапоги женские Casadei AW 2016/2017 на тонком высоком каблуке Сапоги женские Casadei AW 2016/2017 на тонком высоком каблуке
фото 6: Ботильоны на шпильке, из меха. Casadei осень-зима 2016/2017 Ботильоны на шпильке, из меха. Casadei осень-зима 2016/2017

Прежде всего, дизайнер обратился к платформе и массивному каблуку — неизменным спутникам клешей и эпохи диско, а также к их более женственному прочтению, характеризующемуся утонченными и плавными формами. Об эпохе диско также напоминают папайетки, украшающие казаки и лодочки, а о хиппи — техника пэчворк, в которой выполнены высокие сапоги и остроносые низкие ботильоны.

В коллекции Casadei осень-зима 2016/2017 нашел отражение и такой яркий тренд семидесятых как цветной мех —Чезаре окрасил в различные цвета мех лисы и украсил им ботильоны и босоножки, дополнив их атласными лентами. Еще одним декоративным элементом коллекции стали знаковые для бренда цепи, украшающие казаки, слиперы, мокасины и туфли как на высоком, так и на низком каблуке.

Основные цвета коллекции — бутылочный зеленый, насыщенный оранжевый, цвет бургундского вина, ночного неба и теплые оттенки бежевого. Все они вдохновлены цветами, господствовавшими в интерьерах семидесятых.

Самый узнаваемый элемент обуви Casadei — стальной каблук Blade — в новой коллекции украшает как классические лодочки, выполненные из каракуля и из украшенной папайетками замши, так и однотонные замшевые лодочки, дополненные тонким ремешком вокруг щиколотки и деликатным вырезом на пятке, делающим эти модели еще более чувственными.

Информация предоставлена Lunar Hare

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