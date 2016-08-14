Женская обувь Fabi, модная коллекция осень-зима 2016/2017 Сапоги в ковбойском стиле на резиновой подошве; ботильоны с оригинальной пряжкой в форме петли; ботинки в стиле «битлс» с эластичными вставками, полусапоги и оксфорды Новости Fashion Street

Темами новой коллекции обуви Fabi осень-зима 2016/2017 стали термоклейкие цепи в стиле «рок» и заклепки, приобретающие новые формы; каблуки, вызывающие в памяти 70-е годы; платформа с заостренным носком; ботильоны и ботинки в стиле «битлс» с эластичными вставками и без; полусапоги и оксфорды.

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Коллекция обуви Fabi осень-зима 2016/2017 показывает модели в минималистском стиле для жительницы города, выражающей собственный стиль в зависимости от повседневных ситуаций. Элегантная обувь на каждый день, сочетающая комфорт с высоким качеством материалов и исполнения.

В сезонные модели Fabi AW 2016/2017 вернулась пряжка в форме петли на ботильонах и сапогах в ковбойском стиле на резиновой подошве, а дерби и оксфорды на кожаной и резиновой подошве украсились заклепками, драгоценностями и цепями.