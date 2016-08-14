фото 1: Полусапоги Fabi в этно-стиле, из коллекции осень-зима 2016/2017 Новости Fashion Street 14.08.2016

Женская обувь Fabi, модная коллекция осень-зима 2016/2017

Сапоги в ковбойском стиле на резиновой подошве; ботильоны с оригинальной пряжкой в форме петли; ботинки в стиле «битлс» с эластичными вставками, полусапоги и оксфорды

Темами новой коллекции обуви Fabi осень-зима 2016/2017 стали термоклейкие цепи в стиле «рок» и заклепки, приобретающие новые формы; каблуки, вызывающие в памяти 70-е годы; платформа с заостренным носком; ботильоны и ботинки в стиле «битлс» с эластичными вставками и без; полусапоги и оксфорды.

фото 1: Полусапоги на устойчивом каблуке, Fabi осень-зима 2016/2017 Полусапоги на устойчивом каблуке, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 2: Полусапоги Fab, модель из коллекции осень-зима 2016/2017 Полусапоги Fab, модель из коллекции осень-зима 2016/2017
фото 3: Ботинки черные, коллекция Fabi осень-зима 2016/2017 Ботинки черные, коллекция Fabi осень-зима 2016/2017
фото 4: Босоножки на платформе в стиле 70-х, Fabi осень-зима 2016/2017 Босоножки на платформе в стиле 70-х, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 5: Осенние туфли на шпильке, Fabi осень-зима 2016/2017 Осенние туфли на шпильке, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 6: Полусапоги женские с пряжкой, Fabi осень-зима 2016/2017 Полусапоги женские с пряжкой, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 1: Женские сапоги, отделка ручной стежкой, Fabi осень-зима 2016/2017 Женские сапоги, отделка ручной стежкой, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 2: Женские сапоги черные без каблука, Fabi осень-зима 2016/2017 Женские сапоги черные без каблука, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 3: Вечерние сапоги в этно-стиле, Fabi осень-зима 2016/2017 Вечерние сапоги в этно-стиле, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 4: Сапоги коричневые с отделкой, Fabi осень-зима 2016/2017 Сапоги коричневые с отделкой, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 5: Черные классические осенние сапоги, Fabi осень-зима 2016/2017 Черные классические осенние сапоги, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 6: Сапоги Фаби на платформе с мехом, Fabi осень-зима 2016/2017 Сапоги Фаби на платформе с мехом, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 1: Сапоги на шпильке с высоким верхом, Fabi осень-зима 2016/2017 Сапоги на шпильке с высоким верхом, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 2: Бежевые сапоги-чулки, Fabi осень-зима 2016/2017 Бежевые сапоги-чулки, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 3: Черные сапоги облегающие ногу, с высоким голенищем. Fabi 2016/2017 Черные сапоги облегающие ногу, с высоким голенищем. Fabi 2016/2017
фото 4: Женские сапоги с пряжкой, высокое голенище, черные. Женские сапоги с пряжкой, высокое голенище, черные.
фото 5: Женские сапоги, комбинированная кожа и замша, Fabi осень-зима 2016/2017 Женские сапоги, комбинированная кожа и замша, Fabi осень-зима 2016/2017
фото 6: Черные сапоги с круглым носком, ручная стежка, Fabi осень-зима 2016/2017 Черные сапоги с круглым носком, ручная стежка, Fabi осень-зима 2016/2017

Коллекция обуви Fabi осень-зима 2016/2017 показывает модели в минималистском стиле для жительницы города, выражающей собственный стиль в зависимости от повседневных ситуаций. Элегантная обувь на каждый день, сочетающая комфорт с высоким качеством материалов и исполнения.

В сезонные модели Fabi AW 2016/2017 вернулась пряжка в форме петли на ботильонах и сапогах в ковбойском стиле на резиновой подошве, а дерби и оксфорды на кожаной и резиновой подошве украсились заклепками, драгоценностями и цепями. 

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