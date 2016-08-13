Осенняя коллекция мужской и женской одежды от модного бренда Guess, FW 2016
Деним триумфально возвращается в виде коротких шорт, курток, мини-юбок с пуговицами спереди, комбинезонов и потертых джинсов
В этом сезоне женская часть коллекции Guess полна гламура, ключевые модели выполнены из роскошных тканей, таких как мягкая замша, нежное кружево и изумительная искусственная кожа. В коллекции преобладают платья различных силуэтов, модели-макси, платья с облегающим верхом, широкой юбкой и длинными рукавами, а также невероятно стильные сарафаны, которые создают модный ансамбль с классическими рубашками на пуговицах. Деним триумфально возвращается в виде коротких шорт, курток, мини-юбок с пуговицами спереди, комбинезонов и потёртых джинсов в классическом синем цвете и зимнем белом варианте. Пальто со вставками из искусственного меха на плечах в разноцветной и леопардовой расцветках выглядят эффектно, а также являются необходимыми для более холодной погоды. В цветовой палитре этого сезона преобладают оттенки тёмно-красного в сочетании с глубоким синим и коричневым, включая бежевый, коньячный и медовый оттенки.
Мужчинам Guess предлагает коллекцию верхней одежды в современном милитари и байкерском стиле, отражающемся в ряде моделей, включая структурные пальто длиной до колена с деталями в виде крупных пуговиц и байкерские куртки с молниями в глянцевом чёрном цвете. Бомберы в центре внимания в этом сезоне, они представлены в различных цветах и принтах, включая монохромный мраморный принт на трикотажном изделии и розовый в атласной модели, а также лёгкие трикотажные изделия в оттенках слоновой кости. Джинсовые куртки и джинсы являются классическими для Guess и появляются в каждой коллекции от сезона к сезону.
Guess представляет рекламную кампанию осенней коллекции 2016 года
Этой осенью Guess представляет сногсшибательную американскую блондинку, модель и it-girl Хэйли Болдуин в её первой рекламной кампании для Guess, в которой, помимо неё, приняли участие и уже знакомые лица — Эмма Стерн и Мэтт Трет. Серия фотографий, снятая на фоне потрясающего пейзажа Малибу, запечатлевает лучи солнца, отражающиеся на бронзовой коже моделей и на их сияющих волосах.
В кампании, созданной под руководством Пола Марчиано, креативного директора Guess Inc., принял участие всемирно известный модный фотограф Райан Айаш, в роли стилиста выступила редактор раздела «Мода» итальянского Marie Claire Элизабетта Массари. Фотографии моментально привлекают зрителя благодаря современному стилю и сексуальным образам моделей. Звёзды кампании Хэйли, Эмма и Мэтт, позируют в поле, где растут цветущие вишнёвые деревья.
Материалы и фото предоставлены PR службой Principe
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