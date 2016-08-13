Дизайнерская коллекция модной обуви и аксессуаров в магазинах «Эконика» Стартовали продажи лимитированной коллекции «Evelina Khromtchenko & Ekonika», осень-зима 2016/2017 Новости Fashion Street

В салонах и интернет-магазине бренда «Эконика» стартовали продажи капсульной коллекции обуви и аксессуаров осень-зима 2016-2017, выпущенной совместно с экспертом моды Эвелиной Хромченко. Уникальная коллекция основана на авторской формуле Эвелины Хромченко «25 модных инвестиций в гардероб». Это необходимый минимум вещей, которые никогда не выйдут из моды и помогут выглядеть уместно в любой ситуации. Эвелина выступила в роли креативного директора капсулы, возглавив в рамках работы над коллекцией дизайн-бюро «Эконики».

Капсула «Evelina Khromtchenko & Ekonika» включает остроносые лодочки на каблуке 10,5 см, 8 см, 6,5 см и остроносые балетки на шнуровке. Для тех, кто не приемлет обуви с зауженной носочной частью, предусмотрены лодочки с закругленным носом на каблуке 10 и 6,5 см и модели размера М+ на широкую стопу. Фокус сделан на универсальные базовые оттенки: черный, телесный и бордо в лаке, коже и замше.

Два вида дневных сумок геометричной формы уникальны своим набором ремешков и дают возможность носить каждую сумку в 4 вариантах: на короткой или длинной нарядных цепочках, с повседневным кожаным или со спортивным текстильным ремнем.

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Новогодняя линия, которая поступит в продажу в середине октября, представлена красными, черными, зелеными и серебристыми лодочками из глиттера, замши, кожи и лака, а также нарядными балетками с бантами из репса и клатчами с застежкой в форме очков.

Капсула предлагает белые кеды на шнурках, черные кеды без шнурков, принтованные слипоны, рюкзаки в двух размерах, а также сетку с компьютерной папкой и двумя видами ремней — кожаным и текстильным. Внутренняя часть всех сумок капсулы — дневных, спортивных, вечерних – отделана шелковым репсом.

Хит капсулы — уникальный принт, нарисованный Эвелиной Хромченко. В его основе — стилизованный рисунок открытой книги. Принт нашел отражение во многих элементах коллекции: в слипонах, клатче, большом рюкзаке, папке для компьютера, кожаных ремнях для сумок. Еще один интересный элемент отделки — фурнитура в виде очков, фирменного знака бренда Evelina Khromtchenko.

Разработанные дизайн-бюро «Эконики» колодки помогут воплотить мечту каждой женщины об удобных шпильках. Приятный бонус: в каждой паре предусмотрена встроенная в кожаную подошву резиновая профилактика носочной части.

Капсула «Evelina Khromtchenko & Ekonika» доступна в 140 фирменных салонах «Эконики» в России и Беларуси, а также в интернет-магазине www.ekonika.ru.

Анонс. 19 октября в демзале ГУМа состоится мастер-класс «Сумки и туфли, которые потрясли мир». Эксперт моды Эвелина Хромченко расскажет о 20 VIP-аксессуарах XX века, которые мы забрали с собой в XXI век, и о главных новинках 2017 года.

Информация предоставлена PR службой «Эконика»