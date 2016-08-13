Модная джинсовая одежда, — коллекция Lee осень-зима 2016/2017 Теплые свитера, свитшоты и рубашки идеально сочетаются с джинсовой линейкой Lee из новой коллекции Новости Fashion Street

Свитера, верхняя одежда и аксессуары представлены в зимних бледно-серых, мягких розовых, а также смелых красных, голубых, черных и темно-зеленых тонах, идеально сочетаются с джинсовой линейкой Lee осень-зима 2016/2017. Яркие футболки, уютные рубашки, свитшоты с принтами и тонкие вязаные вещи завершают хорошо продуманную коллекцию стильных хитов сезона.

Мужской свитер и джинсы Lee AW 2016/2017 Стеганый жилет и свитер, из коллекции Lee 2016/2016 Мужская куртка песочного цвета, Lee осень-зима 2016/17 Женская коллекция одежды Lee осень-зима 2016/2017 Пальто и рубашка деним, из коллекции Lee осень-зима 2016/2017 Супер эластичные джинсы, коллекция Lee осень-зима 2016/2017

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Коллекция Lee сезона осень-зима 2016/2017 отличается элегантными, непринужденными и прекрасно сочетающимися вещами, инновационными тканями и моделями джинсов, выгодно подчеркивающими фигуру, и характеризует Lee® как современную джинсовую марку с многолетней аутентичной историей.

Материалы. Использование высококачественного денима определяет коллекцию Lee осень-зима 2016/2017. Сначала дизайнеры бренда взяли лучшую джинсовую ткань Stretch Deluxe и распределили ее суперэластичные свойства по всему спектру коллекции. Отобранная из самых лучших прядильных фабрик, эта ткань обладает удивительной способностью к восстановлению формы и, благодаря стараниям бренда, доступна в любых ценовых диапазонах. Новые ткани Luxe-Look отличаются инновационными покрытиями, новыми оттенками и обработками, создающими впечатляющий внешний вид. И, наконец, ткани Rich Textured поражают выбором разнообразных текстур — от плетения «елочкой» до шерстяной и вязаной саржи, которые оживают с помощью оригинальных и инновационных обработок Lee.